Во Владимирской области РФ произошел крупнейший пожар на производстве пластика 1.10.2026, 9:54

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Огонь охватил производственное здание изнутри по всей площади.

В ночь на 1 октября во Владимирской области России начался крупнейший пожар на производстве пластика. Об этом пишет Диалог.UA после мониторинга соцсетей и мессенджеров.

Сообщения о пожаре во Владимирской области на заводе, где изготавливают пластик, появились 1 октября рано утром. ЧП произошло в городе Петушки. Огонь охватил производственное здание изнутри по всей площади. Общая площадь возгорания составила 3900 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 47 человек и 13 единиц техники МЧС.

На момент написания данной новости пожар локализовали на площади 3900 квадратных метров. Во всяком случае, так утверждает местное ГУ МЧС, тушение огня продолжается. Пока причина возгорания еще не известна.

Отметим, что в последнее время в России начались частые пожары на разных предприятиях. Например, в сентябре в Кубринске Ярославской области произошел взрыв и пожар на завод пиротехники, в результате чего погибли не менее 14 человек. Причина этой трагедии до сих пор не установлена.

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