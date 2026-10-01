ВСУ сорвали планы Кремля: линия фронта меняется 1.10.2026, 10:01

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Силы обороны Украины нанесли несколько успешных контрударов.

Украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Продвижение Сил обороны подтверждают геолокализованные кадры, обнародованные 29 сентября. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы недавно продвинулись к северу от города Сумы», - говорится в отчете аналитиков.

Где Силы обороны контратаковали армию РФ

В течение 29–30 сентября оккупационные войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако аналитики не зафиксировали изменений линии соприкосновения на этом участке. Украинские подразделения там переходили в контратаки.

Похожая картина сложилась и в Купянском районе, где противник в течение двух суток пытался прорвать оборону. Никакого продвижения россияне не достигли, зато украинские силы сами атаковали вражеские позиции.

Основные усилия российского командования в Донецкой области были сосредоточены вокруг двух городов-укрепрайонов. Оккупанты атаковали к северо-востоку от Славянска вблизи Пискуновки и к востоку от города - в направлении Николаевки, однако продвинуться не смогли.

Об активности украинских войск сообщил и российский военный блогер: по его словам, Силы обороны контратаковали вблизи Каленики к востоку от Николаевки и Васютинского к востоку от Краматорска.

Украинские подразделения также проводили контратаки к северу и северо-западу от Константиновки.

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