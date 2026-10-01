Гарри Каспаров: Я не остановлюсь 1.10.2026, 9:11

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Гарри Каспаров

Оппозиционер продолжит делать все возможное, чтобы сплотить свободный мир для борьбы с диктатурой Путина.

Российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров отреагировал на информацию о том, что власти РФ готовили покушение на него:

— Вот уже более двух десятилетий – с того момента, как я оставил шахматы, чтобы выступить против набирающей обороты диктатуры Путина, – меня спрашивают: «Не беспокоитесь ли вы за свою безопасность?» После того как 27 февраля 2015 года у стен Кремля хладнокровно убили моего друга и соратника по оппозиции Бориса Немцова, таких вопросов стало еще больше.

Я всегда старался уйти от этой неприятной темы, отделываясь дежурными фразами во время презентаций моей книги «Зима близко» (Winter Is Coming): «Разве беспокойство поможет?»; «Я не летаю «Аэрофлотом» и не пью чай с незнакомцами»; «Я давно решил поступать так, как считаю правильным».

У Кремля давняя «любовь» к устранению своих критиков и врагов за рубежом. В этом году Москва активизировала тайные операции и диверсионную деятельность по всей Европе. Поэтому сегодняшние новости о том, что я и мой давний соратник, сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, значимся в списке целей для убийства, не стали для меня неожиданностью – но все же это шок.

Ни мне, ни Ивану прямо не сказали, что именно мы – те самые люди, чьи имена скрыты в материалах обвинения против исполнителей покушения. Однако спецслужбы Литвы и США сообщили нам, что наши жизни в опасности и нам следует принять меры предосторожности; я так и поступил и буду поступать впредь.

Но я не остановлюсь и не буду прятаться – даже если бы это было возможно. Ни я, ни моя семья не будем в безопасности, пока у власти в России находится Путин, – и это касается миллионов людей. Поэтому я продолжу делать все возможное, чтобы сплотить свободный мир для борьбы с кровавой диктатурой Путина, в частности, добиваясь увеличения военной и экономической поддержки Украины и продвигая жесткие меры в отношении России.

К слову, я пишу эти строки из Страсбурга, где мы прилагаем все усилия, чтобы оказать давление на режим через Европейский суд по правам человека. Крайне важно создать правовые механизмы для разблокирования замороженных российских активов – прежде всего в Бельгии, – и мы высоко ценим ведущую роль, которую играет в этом вопросе председатель ПАСЕ Петра Байр. Завтра ожидаются новые новости по этой теме.

Благодарю всех, кто присоединяется к этой инициативе, а также тех, кто поддержал меня добрыми словами после появления этой крайне неприятной информации.

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