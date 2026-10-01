«Это сценарий 11 сентября»: второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб 1.10.2026, 9:36

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Израильские спецслужбы озвучили свою версию.

Израильские спецслужбы считают, что второй пилот самолета Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль , пытался захватить управление, чтобы направить лайнер в небоскреб в Тель-Авиве. Об этом The Telegraph сообщили три осведомленных источника. «Считается, что это сценарий, подобный 11 сентября, когда второй пилот убивает пилота и разбивает самолет на территории Израиля вместе со всеми пассажирами, большинство из которых — израильтяне», — сказал один из них.

Самолет утром 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после нападения второго пилота на капитана. В ходе инцидента второй пилот несколько раз ударил коллегу перочинным ножом, после чего лайнер резко пошел вниз. За 37 секунд самолет потерял около 4,6 тысяч метров высоты и подал сигнал о «незаконном вмешательстве», который обычно используется при угоне.

Пассажир Янив Хаюн рассказал The Telegraph, что во время происшествия он ворвался в кабину и увидел второго пилота, управляющего самолетом. «Я схватил террориста, применил к нему захват и прежде всего вытащил его наружу», — рассказал он. После этого Хаюн на некоторое время сам взял управление самолетом. Затем штурвал перехватили два других пилота, находившиеся на борту, и посадили лайнер в саудовском Табуке.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что расследуется заговор с целью «разбить самолет вместе со всеми, кто находился на борту». При этом он не стал напрямую называть произошедшее терактом. Израильский министр обороны Исраэль Кац назвал инцидент «попыткой джихадистского нападения».

После приземления самолета власти Саудовской Аравии арестовали второго пилота. Он, предположительно, является гражданином Омана. Его личность, мотивы и намерения официально пока не подтверждены.

Авиакомпания Flydubai заявила, что мотив произошедшего расследуется, и призвала не делать «преждевременных выводов».

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