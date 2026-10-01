Правительство Литвы одобрило новые ограничения для граждан Беларуси 1 1.10.2026, 17:01

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Теперь дело за Сеймом.

Правительство Литвы 30 сентября одобрило предложение МИД ограничить в стране деятельность россиян и белорусов, поддерживающих агрессию против Украины. Как сообщает национальный вещатель LRT, соответствующие поправки в закон о национальных санкциях теперь должен рассмотреть Сейм.

МИД предлагает не допускать физических и юридических лиц из России и Беларуси, а также представителей организаций, которые хотят заниматься публичной деятельностью в сфере образования, науки, культуры, спорта, искусства и развлечений. Запрет коснется тех, кто ранее занимался этим на аннексированных или временно оккупированных Россией территориях Украины, прямо или косвенно поддерживает войну против украинского народа либо участвовал в ней.

Ограничения не будут распространяться на тех, кто на этих территориях открыто выступал против агрессии, оккупации или аннексии, публично выражал несогласие с такими действиями и объективно не способствовал интересам оккупационных властей.

Кроме того, предлагается не пускать в Литву лиц, которые «предпринимают действия или проводят политику, наносящие ущерб территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ее стабильности или безопасности». То же касается тех, кто «прямо или косвенно поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России и Беларуси либо чья деятельность угрожает демократии или правовому государству».

Желающих заниматься такой деятельностью в Литве МИД предлагает обязать подписывать публичную декларацию с осуждением российской агрессии против Украины и подтверждением поддержки ее территориальной целостности. Отказ от подписания станет основанием для запрета. Если перечисленные обстоятельства не будут установлены, представители России и Беларуси смогут работать в Литве только как нейтральные участники, не представляющие государство своего гражданства.

Также предлагается ограничить россиянам и белорусам с видом на жительство в Литве возможность приобретать недвижимость рядом с объектами, важными для национальной безопасности, и военными полигонами. Гражданам Беларуси без ВНЖ и принадлежащим им юрлицам покупка недвижимости в таких районах будет запрещена полностью. Для граждан России такие ограничения уже действуют. Получение недвижимости по наследству под ограничения не подпадает.

Если Сейм одобрит поправки, они вступят в силу 1 января 2027 года. Договоры о публичной деятельности, заключенные до этого срока, нужно будет пересмотреть и уточнить до 28 февраля 2027 года.

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