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МИД России объявил о высылке венгерских дипломатов

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  • 1.10.2026, 17:44
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МИД России объявил о высылке венгерских дипломатов

Будапешт отреагировал.

Группе сотрудников посольства Венгрии в Москве и генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Казани предписано в течение двух недель покинуть Россию. Об этом 1 октября объявило российское МИД.

В ведомстве сообщили, что в этот день в министерство вызвали временного поверенного в делах Венгрии в РФ Габора Гергича и проинформировали о решении. Ему также заявили «решительный протест» в связи с «безосновательным и откровенно недружественным» требованием венгерских властей выслать ряд российских дипломатов. Представительница МИД России Мария Захарова ранее грозила «жестким и болезненным» ответом.

В МИД Венгрии отреагировали на решение Москвы. «Венгрия принимает к сведению реакцию России на наш предыдущий шаг. Мы не заинтересованы в эскалации дипломатической напряженности, но придерживаемся своего решения, принятого из соображений национальной безопасности. Наши дипломатические представительства в России продолжают полноценно функционировать, и Венгрия сохранит свое дипломатическое присутствие», – подчеркнули в венгерском ведомстве.

8 сентября министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что 10 сотрудников российского посольства осуществляли в Венгрии деятельность, которая, согласно Венской конвенции, «недопустима для дипломатов». В связи с этим венгерская сторона призвала их покинуть страну.

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