На фронте погиб пилот МиГ-29 из бригады «Призрак Киева»5
- 1.10.2026, 18:38
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Во время выполнения боевой задачи самолет подбили вражеской ракетой.
Украинский защитник, пилот МиГ-29 Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевой задачи на одном из направлений фронта.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
По информации военных, Мамбетов сегодня, 1 октября, наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов. Во время выполнения боевой задачи самолет подбили вражеской ракеты.
Пилоту удалось катапультироваться, но он, к сожалению не выжил.
Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева».