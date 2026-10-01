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На фронте погиб пилот МиГ-29 из бригады «Призрак Киева»

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  • 1.10.2026, 18:38
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На фронте погиб пилот МиГ-29 из бригады «Призрак Киева»
Марат Мамбетов

Во время выполнения боевой задачи самолет подбили вражеской ракетой.

Украинский защитник, пилот МиГ-29 Марат Мамбетов погиб во время выполнения боевой задачи на одном из направлений фронта.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

По информации военных, Мамбетов сегодня, 1 октября, наносил ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов. Во время выполнения боевой задачи самолет подбили вражеской ракеты.

Пилоту удалось катапультироваться, но он, к сожалению не выжил.

Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева».

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