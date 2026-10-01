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В Беларуси резко выросло число фальшивых евро

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  • 1.10.2026, 18:23
  • 5,002
В Беларуси резко выросло число фальшивых евро
Иллюстрационное фото

Какие номиналы подделывают.

Работники белорусских банков за первое полугодие 2026-го выявили 235 поддельных денежных знаков – 195 банкнот и 40 монет, сообщили в Нацбанке.

При этом 66% всех фальшивок пришлось на Минск. Но в целом поддельные деньги изъяли из обращения в 30 населенных пунктах.

Чаще всего попадаются фальшивые доллары – 66,8% от всех подделок. Самая «популярная» купюра – $100. Таких выявили 108 штук.

По сравнению с первым полугодием 2025-го, поддельных долларов стало меньше в 1,6 раза.

А вот число фальшивых евро выросло в 5,6 раза. Их доля составила 23,8%.

«Основное количество выявленных фальшивых евро составили монеты номиналом 2 евро (28 подделок) и 1 евро (11 подделок)», – уточнили в Нацбанке.

При этом за указанный период не было выявлено ни одной поддельной банкноты белорусских рублей.

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