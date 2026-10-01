Франция не разрешила лукашистам выступить на заседании Совбеза ООН 21 1.10.2026, 18:05

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Иллюстрационное фото

Лукашисты хотели «оценивать» ситуацию вокруг Украины.

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что французское председательство не разрешило представителю режим Лукашенко выступить на заседании Совета безопасности ООН по Украине. Оно состоялось 23 сентября.

По словам Рыженкова, режим просил дать ему слово для оценки ситуации вокруг Украины и предложений о дальнейших действиях. «Но, несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать»,— сказал он «РИА Новости».

Среди стран, которым разрешили выступить на заседании, Максим Рыженков выделил Испанию. Он добавил: «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как — мы?». Участие режима Лукашенко приветствовала Россия, подчеркнул министр.

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