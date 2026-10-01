«Работать не равно зарабатывать» 3 1.10.2026, 19:08

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Белоруса заинтересовало, кто в Минске получает 4000 рублей.

Беларус спросил в Threads, кем работают минчане с зарплатой от 4000 рублей. В ответ ему назвали самые разные профессии — от печатника и инженера-проектировщика до специалистов в IT и продажах. Правда, часть комментаторов призналась, что о таких доходах пока только остается мечтать, пишет «Зеркало».

«Минск, кто зарабатывает от 4000, чем вы занимаетесь?» — поинтересовался автор поста.

В комментариях некоторые рассказали о своей профессии, другие же посетовали на скромные заработки.

«Работаю», — коротко ответил один пользователь в ветке обсуждения. На что автор поста подчеркнул: «К сожалению, работать не равно зарабатывать».

Какие еще комментарии оставили люди под постом:

«Тут два варианта, либо у тебя хорошая должность (но таких немного и простым смертным мало шансов туда залезть), либо у тебя одна-две обычные работы, а работаешь ты 30−31 день в месяц и зарабатываешь больше 4-х».

«Очень бы хотелось о 4000, но, увы, реалии нашего города Борисова не позволяют. Я про найм».

«Балконы делаю».

«Праектаванне архітэктуры праграм, бо код непасрэдна піша ўжо штучны інтэлект».

«На гитаре играю».

«Комплектовщик — 3200».

«Продажами. Запчасти для автомобилей, контрактные».

«В Минске сейчас много IT-компаний, которые формируют высокий спрос на топов, а не только на разработчиков. Это подтягивает планку по доходу».

«В полиграфии — печатник 4500+».

«Инженер-проектировщик».

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