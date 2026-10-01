«Работать не равно зарабатывать»3
- 1.10.2026, 19:08
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Белоруса заинтересовало, кто в Минске получает 4000 рублей.
Беларус спросил в Threads, кем работают минчане с зарплатой от 4000 рублей. В ответ ему назвали самые разные профессии — от печатника и инженера-проектировщика до специалистов в IT и продажах. Правда, часть комментаторов призналась, что о таких доходах пока только остается мечтать, пишет «Зеркало».
«Минск, кто зарабатывает от 4000, чем вы занимаетесь?» — поинтересовался автор поста.
В комментариях некоторые рассказали о своей профессии, другие же посетовали на скромные заработки.
«Работаю», — коротко ответил один пользователь в ветке обсуждения. На что автор поста подчеркнул: «К сожалению, работать не равно зарабатывать».
Какие еще комментарии оставили люди под постом:
«Тут два варианта, либо у тебя хорошая должность (но таких немного и простым смертным мало шансов туда залезть), либо у тебя одна-две обычные работы, а работаешь ты 30−31 день в месяц и зарабатываешь больше 4-х».
«Очень бы хотелось о 4000, но, увы, реалии нашего города Борисова не позволяют. Я про найм».
«Балконы делаю».
«Праектаванне архітэктуры праграм, бо код непасрэдна піша ўжо штучны інтэлект».
«На гитаре играю».
«Комплектовщик — 3200».
«Продажами. Запчасти для автомобилей, контрактные».
«В Минске сейчас много IT-компаний, которые формируют высокий спрос на топов, а не только на разработчиков. Это подтягивает планку по доходу».
«В полиграфии — печатник 4500+».
«Инженер-проектировщик».