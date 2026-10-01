Получить венгерскую визу для белорусов станет дороже
- 1.10.2026, 19:49
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Изменения ввели с 1 октября.
Стоимость получения визы в Венгрию через визовый центр (ВЦ) стала выше, следует из сообщения на сайте организации, заметил Office Life.
Причем изменения ввели с четверга, 1 октября.
Рассказываем, о какой сумме теперь идет речь.
Визовый центр Венгрии повысил сервисный сбор. Если раньше он составлял €18, то сейчас дорос до €22.
Такую сумму теперь нужно заплатить при подаче одного заявления.
Получается, что сейчас венгерская виза обойдется белорусам в €57: сервисный сбор – €22 и консульский – €35
Несмотря на стоимость в евро, оплачивать услуги нужно в белорусских рублях по актуальному на день оплаты курсу.
Визовый центр Венгрии находится в Минске – это VFS Global. Офис расположен на ул. Бобруйской, 6.