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Получить венгерскую визу для белорусов станет дороже

  • 1.10.2026, 19:49
  • 1,322
Получить венгерскую визу для белорусов станет дороже
Иллюстрационное фото

Изменения ввели с 1 октября.

Стоимость получения визы в Венгрию через визовый центр (ВЦ) стала выше, следует из сообщения на сайте организации, заметил Office Life.

Причем изменения ввели с четверга, 1 октября.

Рассказываем, о какой сумме теперь идет речь.

Визовый центр Венгрии повысил сервисный сбор. Если раньше он составлял €18, то сейчас дорос до €22.

Такую сумму теперь нужно заплатить при подаче одного заявления.

Получается, что сейчас венгерская виза обойдется белорусам в €57: сервисный сбор – €22 и консульский – €35

Несмотря на стоимость в евро, оплачивать услуги нужно в белорусских рублях по актуальному на день оплаты курсу.

Визовый центр Венгрии находится в Минске – это VFS Global. Офис расположен на ул. Бобруйской, 6.

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