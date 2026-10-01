Джим Керри тайно женился в третий раз 1 1.10.2026, 20:12

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ФОТО: GETTY IMAGES

Кто его избранница.

Звезда «Маски» Джим Керри женился в третий раз. Избранницей 64-летнего голливудского актера стала его давняя возлюбленная Мин Ха, сообщает People со ссылкой на представителя Керри.

Церемония прошла без лишней огласки в Лос-Анджелесе. Как пишет TMZ, пара обменялась клятвами в закрытом формате. Другие подробности торжества пока не раскрываются.

О новой супруге актера почти ничего неизвестно. В соцсетях пишут, что она занимается искусством и актерской работой, живет в Лос-Анджелесе и ведет непубличную жизнь.

Вместе с Керри ее начали замечать еще в 2022 году. Однако официально отношения пара подтвердила только в феврале 2026-го на церемонии вручения премии "Сезар" в Париже.

Получая почетную награду, актер со сцены тепло поблагодарил Мин Ха. Он назвал ее своей "великолепной спутницей", а затем признался в чувствах: «Я люблю тебя, Мин Ха».

Впервые Керри женился в 1987 году. Его избранницей стала Мелисса Уомер, которая тогда работала официанткой и начинала актерскую карьеру. В том же году у пары родилась дочь Джейн. Супруги развелись в 1995-м.

Уже через год актер снова отправился под венец. Второй женой стала его коллега по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли. Этот брак продержался всего восемь месяцев.

Были у Керри и громкие романы. В разные годы он встречался с Рене Зеллвегер, Дженьюэри Джонс, Дженни Маккарти и Катрионой Уайт.

Позже актер признавался, что именно Зеллвегер была «любовью всей его жизни». Их роман начался после знакомства на съемках картины «Я, снова я и Ирен», но продлился около года.

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