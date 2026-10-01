Что может активировать ст. 5 НАТО?4
- 1.10.2026, 20:04
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Еврокомиссар назвал сценарий с участием России.
Ракетный или иной воздушный удар со стороны РФ по заводу по производству оружия на территории Европы должен стать основанием для применения ст. 5 НАТО о коллективной обороне. Об этом 1 октября заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, которого цитирует Politico.
Его заявление прозвучало после угроз Москвы в адрес европейских предприятий, производящих вооружение для Украины.
«Если Россия нанесет удар по нашим заводам на европейской территории, это будет ст. 5», – сказал Кубилюс в кулуарах заседания комитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности.
Помощник еврокомиссара уточнил Politico, что Кубилюс имел в виду именно авиационную бомбардировку или ракетный удар по предприятию.
Накануне представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что оружейные заводы в европейских странах, производящие вооружение для Украины, являются «потенциальными военными целями для России».
В НАТО на слова Кубилюса отреагировали сдержанно. Один из дипломатов Альянса заявил, что определять, что именно активирует ст. 5, должен НАТО. Представитель Альянса также напомнил слова генсека Марка Рютте о том, что ст. 5 является «намеренно неоднозначной», чтобы не давать противникам четкого представления о возможном ответе.
Politico также отмечает, что в последнее время в Европе стало больше подозрительных инцидентов на предприятиях оборонной промышленности. Эстония, в частности, заявила, что за поджогом на предприятии Milrem Robotics стояли российские спецслужбы. Подобные инциденты расследуют Болгария, Польша и Словакия.