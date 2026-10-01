Сикорский: Польша с радостью восприняла бы возвращение Великобритании в ЕС 1.10.2026, 20:41

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД Польши отреагировал на последнее заявление британского премьера.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский был бы рад возвращению Великобритании в Евросоюз.

Об этом он написал в Х.

Сикорский сделал такой комментарий после того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернем раскритиковал Brexit.

«Если бы Великобритания подала заявку на возвращение в ЕС, что Польша восприняла бы с удовольствием, это означало бы, что после десятилетия анализов Лондон пришел к выводу, что членство является оптимальной формой участия в едином рынке. Не давайте ввести себя в заблуждение еврофобам, которые утверждают, что существует лучшая альтернатива», – написал Сикорский.

Лидеры Испании и Франции накануне заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

Британский премьер Энди Бернем перед этим заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив на съезде Лейбористской партии, что Brexit принес «больше вреда, чем пользы».

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