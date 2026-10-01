Месси купил второй футбольный клуб 1 1.10.2026, 21:15

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

ФОТО: GETTY IMAGES

Аргентинец стал владельцем «Эльденсе» из второго дивизиона Испании.

Аргентинский футболист Лионель Месси стал новым владельцем клуба «Эльденсе» (Эльда, провинция Аликанте), который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании (Сегунде). Об этом сообщается на сайте клуба.

«Основанный в 1921 году «Эльденсе» вступает в этот новый этап с амбициями укрепить свои позиции и развиваться в сфере профессионального футбола, сохраняя при этом верность своим корням, истории и командному духу», — говорится в сообщении.

«Эльденсе» после семи туров идет на 19-м месте в Сегунде (в зоне вылета).

Это второй клуб, владельцем которого стал Месси. В апреле он приобрел «Корнелью» из Баш-Льобрегата в провинции Барселона, которая играет в пятом дивизионе и известна своей академией.

Месси, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира 2022 года, в начале октября проведет прощальный матч за сборную Аргентины. На клубном уровне он продолжает выступать за «Интер Майами» в MLS.

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