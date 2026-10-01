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Иран восхитил Путина «большой скамейкой запасных» в своем руководстве

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  • 1.10.2026, 21:27
  • 2,260
Иран восхитил Путина «большой скамейкой запасных» в своем руководстве

Диктатор РФ публично поддержал режим аятолл.

Иран восхитил весь мир стойкостью и мужеством своего народа и «большой скамейкой запасных» в своем руководстве. Об этом заявил диктатор РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии клуба «Валдай».

«Конечно, весь мир внимательно следит за происходящими событиями и восхищается мужеством и героизмом иранского народа и его стойкостью, а также большой «скамейкой запасных» самого высокого уровня», — выразил уверенность российский диктатор.

Он особо отметил, что среди иранского руководства на всех уровнях — и в госуправлении, и в армии, и в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) — насчитывается множество людей, «готовых к самопожертвованию во имя своего народа».

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