Профессиональный аналитик игрушек рассказал о своей работе 6 1.10.2026, 21:43

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Взрослым тоже нужно играть.

Игрушки нужны не только детям. Они могут помогать взрослым справляться с эмоциями, сохранять связь с прошлым и проявлять свою индивидуальность, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследователь игр и поп-культуры Питер Эндрю Данциг объясняет, что его работа связана с изучением того, как люди играют и используют игрушки на протяжении всей жизни. Он консультирует производителей, дизайнеров и маркетологов, помогая им создавать продукты для разных возрастных групп.

По словам специалиста, игрушки часто воспринимаются исключительно как инструмент детского развития, хотя исследования связывают игру с психическим здоровьем, творчеством, когнитивной гибкостью и общим благополучием.

«Мы коллективно решили, что игрушки предназначены для детского развития», — пишет Данциг, отмечая, что такой подход оставляет за рамками взрослых коллекционеров и людей, для которых игрушки имеют личное значение.

Особенно ярко это проявилось для самого исследователя после смерти Долли Партон. Среди вещей, которые помогали ему пережить утрату, была кукла певицы, которую его отец когда-то купил для матери на выставке игрушек в 1990-х годах.

Для Данцига эта кукла стала не просто предметом коллекции, а способом сохранить связь с родителями и пережить собственные эмоции. Он связывает это с концепцией «переходных объектов» психолога Дональда Винникотта — вещей, которые помогают человеку справляться с сильными переживаниями.

«Взрослым не нужно вырастать из игры — нужно позволить ей меняться вместе с нами», — считает исследователь.

Игрушки могут быть частью взрослой жизни независимо от того, идет ли речь о небольшой фигурке на рабочем столе или большой коллекции. Главное — не возраст владельца, а то, какое значение он придает игре.

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