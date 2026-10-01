В центре Санкт-Петербурга горит особняк Миллера

В центре Санкт-Петербурга горит особняк Миллера6
- 1.10.2026, 22:07
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Все здание охвачено огнем.
В центре Санкт-Петербурга рядом с Исаакиевским собором произошел крупный пожар в историческом здании особняка Миллера, сообщает «Фонтанка».
Пожару присвоен второй ранг сложности. О пострадавших не сообщается.
Особняк Миллера был построен в XIX веке, это памятник архитектуры регионального значения.
В начале 2026 года девелоперская компания «ТАС» получила кредит на 768 миллионов росс. рублей на реставрацию особняка. Его планировалось переоборудовать под клубный дом. Работы должны были завершиться в 2027 году.