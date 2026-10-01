В центре Санкт-Петербурга горит особняк Миллера 6 1.10.2026, 22:07

6,248

Иллюстрационное фото

Все здание охвачено огнем.

В центре Санкт-Петербурга рядом с Исаакиевским собором произошел крупный пожар в историческом здании особняка Миллера, сообщает «Фонтанка».

Пожару присвоен второй ранг сложности. О пострадавших не сообщается.

Особняк Миллера был построен в XIX веке, это памятник архитектуры регионального значения.

В начале 2026 года девелоперская компания «ТАС» получила кредит на 768 миллионов росс. рублей на реставрацию особняка. Его планировалось переоборудовать под клубный дом. Работы должны были завершиться в 2027 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com