Белорусы собрали для собачьего приюта более 105 тысяч рублей 2 1.10.2026, 22:02

Иллюстрационное фото

Всего за два дня.

Для собачьего приюта «Хатико» в Бобруйске, который держит общество защиты животных «Пять свобод», за два дня собрали 105 тысяч рублей необходимые для покупки земли, где живут животные. Об этом председательница организации Алена Гревцева рассказала в Instagram, передает «Зеркало».

О том, что приют выселяют с участка, где несколько лет стоят вольеры со 160 собаками, Алена рассказала два дня назад.

«Мы купили бывшее здание кафе несколько лет назад под приют. На данный момент у нас находится около 300 собак. Рядом с нашим приютом мы взяли в аренду территорию 36 соток земли, чтобы расположить там наших собачек. Мы построили вольеры, там у нас находится на сегодняшний день около 160 собак. Эту территорию выставили на продажу. Собственник территории подал на нас в суд. Естественно, суд мы проиграли», — рассказала Алена.

По решению суда освободить территорию приют должен был до 2 октября. В течение месяца волонтеры пытались решить вопрос своими силами. Руководство города предложило им некоторые варианты, но делить приют на две части волонтеры посчитали нецелесообразным. А переехать вместе со всеми 300 собаками было очень дорого. Поэтому у волонтеров оставалось только два варианта: либо выкупить эту территорию, которая стоит 105 тысяч рублей, либо выпустить всех собак.

«Но собак мы выпустить не можем, получается, тогда их придется усыпить. Мы очень просим помощи, сбора средств. Друзья, у нас осталось совсем мало времени, но мы верим в силу интернета, мы верим в любовь», — обратилась Алена к подписчикам два дня назад.

Уже вечером 1 октября она рассказала, что вся необходимая сумма на покупку земли собрана.

«Друзья! Это победа, и все это случилось только благодаря вам, вашей поддержке и вашей вере в то, что у нас все получится! Все собранные деньги сверх суммы пойдут на обустройство той самой земли, которую нам с вами удалось выкупить! Мы очень хотим пересадить собачек из здания в уличные вольеры. Собранная сумма позволит нам обеспечить хвостикам лучшие условия!» — рассказала Алена.

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