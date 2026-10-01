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На предприятии в Минском районе произошла утечка химической жидкости

  • 1.10.2026, 21:09
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На предприятии в Минском районе произошла утечка химической жидкости
Фото: МЧС

На место происшествия выезжал спецотряд «Зубр».

На территории предприятия в Минском районе произошла утечка химической жидкости, сообщили в пресс-службе МЧС.

Чтобы исправить ситуацию, пришлось вызывать спасателей и даже специалистов специального назначения.

Вблизи деревни Волковичи из полуприцепа грузовика тек микробиоцидный очиститель систем циркуляции и производственных предприятий.

«Жидкость широко используется в качестве чистящего средства для металлообработки», – уточнили в МЧС.

Всего в грузовике было 32 пластиковые канистры массой 25 кг каждая.

«Работниками МЧС канистры выгружены на открытую площадку для визуального осмотра на наличие повреждений. В результате осмотра установлено, что повреждено 4 канистры, из которых вытекло около 10 кг жидкости», – рассказали в ведомстве.

В итоге спасатели нейтрализовали розлив. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте инцидента работали две единицы техники МЧС, в том числе специалисты Республиканского отряда специального назначения «Зубр».

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