закрыть
2 октября 2026, пятница, 0:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые изобрели таблетку, которая помогает наращивать мышечную массу и сжигать жир

3
  • 1.10.2026, 20:52
  • 2,786
Ученые изобрели таблетку, которая помогает наращивать мышечную массу и сжигать жир
Иллюстрационное фото

Препарат создали в Швеции.

Ученые из Швеции создали таблетку, которая помогает наращивать мышечную массу и сжигать жир, пишет Mirror.

Шведская биотехнологическая компания Atrogi сообщила о первых результатах испытаний препарата ATR-258, который должен имитировать часть метаболических эффектов физических упражнений в скелетных мышцах.

В небольшом восьминедельном исследовании участвовали 13 человек с избыточным весом или ожирением. По данным разработчиков, у добровольцев в среднем уменьшилась жировая масса на 1,1 кг и выросла безжировая масса на 0,8 кг.

Кроме того, сила и мощность мышц ног увеличились примерно на 13%. Препарат воздействует на бета-2-адренорецепторы в мышцах и помогает перемещать белок GLUT4 к мембране клеток, что способствует поглощению глюкозы без прямого участия инсулина.

Разработчики надеются, что в будущем ATR-258 можно будет применять вместе с препаратами для снижения веса, чтобы уменьшить потерю мышечной массы.

Однако результаты пока предварительные: испытание было очень небольшим, и эффективность и безопасность лекарства необходимо подтвердить на значительно большем числе пациентов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров