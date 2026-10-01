Ученые изобрели таблетку, которая помогает наращивать мышечную массу и сжигать жир 3 1.10.2026, 20:52

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Иллюстрационное фото

Препарат создали в Швеции.

Ученые из Швеции создали таблетку, которая помогает наращивать мышечную массу и сжигать жир, пишет Mirror.

Шведская биотехнологическая компания Atrogi сообщила о первых результатах испытаний препарата ATR-258, который должен имитировать часть метаболических эффектов физических упражнений в скелетных мышцах.

В небольшом восьминедельном исследовании участвовали 13 человек с избыточным весом или ожирением. По данным разработчиков, у добровольцев в среднем уменьшилась жировая масса на 1,1 кг и выросла безжировая масса на 0,8 кг.

Кроме того, сила и мощность мышц ног увеличились примерно на 13%. Препарат воздействует на бета-2-адренорецепторы в мышцах и помогает перемещать белок GLUT4 к мембране клеток, что способствует поглощению глюкозы без прямого участия инсулина.

Разработчики надеются, что в будущем ATR-258 можно будет применять вместе с препаратами для снижения веса, чтобы уменьшить потерю мышечной массы.

Однако результаты пока предварительные: испытание было очень небольшим, и эффективность и безопасность лекарства необходимо подтвердить на значительно большем числе пациентов.

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