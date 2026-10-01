В Московской области произошел взрыв на химзаводе 8 1.10.2026, 19:54

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Начался пожар.

В Подмосковье произошла детонация на Краснозаводском химическом заводе, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «112». К месту следуют экстренные службы.

Mash со ссылкой на местных жителей пишет о «трех мощных взрывах», от которых тряслись дома. После на заводе начался пожар. В это время там находились более 40 работников, ведется эвакуация.

По данным Shot, семь человек погибли. Они находились в цехе № 4, который полностью обрушился. Со слов пострадавших, работников там было больше. Спасательные работы продолжаются.

На снятых очевидцами видео видны столба дыма над предприятием. Комментариев от властей пока не поступало. По информации из открытых источников, Краснозаводский химический завод выпускает патроны и пиротехнику.

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