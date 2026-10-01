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Украина получила еще один ЗРК IRIS-T SLM

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  • 1.10.2026, 19:31
  • 1,744
Украина получила еще один ЗРК IRIS-T SLM
Иллюстрационное фото

Он может сбивать реактивные дроны.

Воздушные силы ВСУ получили еще одну батарею немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, которая уже поступила на вооружение. Об этом сообщает German Aid to Ukraine со ссылкой на источники.

Отмечается, что это уже второй переданный Украине ЗРК IRIS-T SLM в 2026 году. Всего, по данным издания, у Украины есть 11 таких комплексов.

В издании добавили, что до конца 2026 года Украина должна получить еще одну батарею IRIS-T SLM. Столько же комплексов передали Украине и в прошлом году.

Как пишет Defense Express, IRIS-T SLM позволяет перехватывать воздушные цели на расстоянии до 40 км и высоте до 20 км. Благодаря этому у Украины есть эффективное средство для сбивания российских реактивных дронов, летящих на большой высоте.

Также аналитики добавили, что каждая батарея включает как минимум 2 пусковые установки IRIS-T SLS, которые могут сбивать угрозы на высоте до 6 км и на расстоянии до 12 км. Однако это может увеличить расход зенитных ракет.

Кроме того, аналитики напомнили, что Diehl Defence, которая производит IRIS-T, пообещала увеличить производство ракет семейства IRIS-T в ближайшем будущем.

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