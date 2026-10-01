«Это демонстрация для всего мира» 1.10.2026, 16:54

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фото: Wattie Cheung/The i Paper

Британский журналист побывал на учениях НАТО по защите Европы от России.

Сначала они похожи на птиц. Четыре маленькие черные точки появляются высоко в небе, выходят из-за солнца и почти бесшумно приближаются к самолету. Только через несколько секунд становится понятно, что это британские F-35 на сверхзвуковой скорости, пишет британский журналист Роб Хастингс для The IPaper (перевод — сайт Charter97.org).

Так проходил полет на борту британского самолета-заправщика Voyager, который участвует в крупных учениях НАТО «Cobra Warrior» над Северным морем. В это время пилоты союзников отрабатывают воздушные бои и сценарии защиты Великобритании и Европы от возможной российской атаки.

С высоты около 16 тысяч футов журналист наблюдает, как истребители подходят к Voyager один за другим. Из-под крыльев заправщика выпускаются длинные шланги с «корзинами» на концах. Пилот должен точно попасть установленным рядом с кабиной топливным зондом в эту небольшую мишень на скорости около 500 км/ч.

За несколько часов экипаж успевает заправить 18 самолетов. Сначала подходят F-35 Lightning, затем четыре Eurofighter Typhoon. Среди них — истребители ВВС Германии.

«Мы моделируем войну», — рассказывает член экипажа Voyager. По сценарию учений две стороны делят территорию на зоны и пытаются постепенно отвоевать ее друг у друга.

Для экипажей это не просто тренировочная игра. Британские Typhoon и Voyager находятся на дежурстве, чтобы в случае необходимости быстро подняться в воздух и перехватить российские самолеты у британского воздушного пространства.

«Это демонстрация для всего мира, что с нами приходится считаться», — говорит один из офицеров Королевских ВВС.

Cobra Warrior проходит с участием военных самолетов Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов и США. Учения должны завершиться 2 октября.

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