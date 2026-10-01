Латвия задержала двух подозреваемых в шпионаже в пользу России
- 1.10.2026, 16:13
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Один из них вел аэрофотосъемку военных объектов НАТО.
В Латвии задержаны два человека, которых подозревают в работе на российское военное разведывательное ведомство ГРУ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Службу государственной безопасности Латвии (VDD) (перевод — сайт Charter97.org).
По данным ведомства, подозреваемые собирали сведения о военной базе в Адажи, где размещена бригада НАТО. Их также интересовали радиолокационные системы латвийских вооруженных сил и перемещения военных самолетов.
Один из задержанных, как утверждается, использовал частный самолет для проведения разведки и аэрофотосъемки. Собранная информация могла передаваться российской разведке и использоваться диверсионными группами, действующими на территории Латвии.
«Они собирали информацию о военной инфраструктуре и объектах, представляющих интерес для российских спецслужб», — сообщает Politico со ссылкой на латвийские власти.
Расследование продолжается, поэтому подробности о подозреваемых и характере собранных ими данных пока не раскрываются.
Задержания произошли на фоне растущей обеспокоенности стран восточного фланга НАТО российской разведывательной активностью, диверсиями и другими гибридными операциями. По данным латвийских властей, подобные действия направлены на военные объекты и инфраструктуру, а также на подрыв поддержки Украины.