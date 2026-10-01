Обвиняемого в убийстве Фарион приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемого в убийстве Фарион приговорили к пожизненному заключению11
- 1.10.2026, 16:00
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Спустя более двух лет суд вынес приговор.
Шевченковский районный суд Львова огласил приговор Вячеславу Зинченко, обвиняемого в убийстве украинской активистки Ирины Фарион. Его признали виновным в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенном по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном владении огнестрельным оружием, и приговорили к пожизненному заключению, сообщает New Voice.
Кроме того, суд обязал Зинченко выплатить пять миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда дочери Ирины Фарион — Софии Особе.
Во время оглашения приговора судья отметил, что обвиняемому неоднократно предлагали выступить в ходе судебных прений, однако он отказывался из-за несогласованности позиции с защитниками.
25 июля 2024 года в Днепре задержали Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве бывшей народной депутатки от ВО «Свобода», публицистки и лингвистки Ирины Фарион, которая скончалась во Львове после того, как 19 июля в неё был произведён выстрел.