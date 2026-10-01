Первый электромобиль Range Rover установил рекорд
- 1.10.2026, 15:01
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При этом сохранились внедорожные возможности модели.
Range Rover представил полностью электрическую версию Sport — новый внедорожник получил два электромотора, полный привод и самый быстрый крутящий момент среди всех моделей компании, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Суммарная мощность силовой установки составляет 542 л.с., а крутящий момент достигает 627 фунт-футов (850 Нм). До 60 миль в час (97 км/ч) автомобиль разгоняется за 4,3 секунды.
Запас хода достигает 608 км. В более реалистичном. Благодаря 800-вольтовой архитектуре батарею можно зарядить с 10 до 80% примерно за 22 минуты.
При этом электрический Range Rover Sport сохранил внедорожные возможности модели. Автомобиль способен преодолевать водные преграды глубиной более 89 см и подниматься по склонам с углом до 45 градусов.
«Более жесткая архитектура и низкий центр тяжести обеспечивают более точные реакции, большую маневренность и уверенность за рулем», — заявил директор по инженерным разработкам Range Rover Мэтт Беккер.
В Великобритании новинку уже можно заказать по цене от £109 810. Поставки начнутся в следующем году. В США модель появится только в версии 2028 модельного года.
«Range Rover Sport Electric сочетает комфорт на дороге с возможностями для бездорожья», — пишут авторы материала.