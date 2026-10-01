закрыть
1 октября 2026, четверг, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый электромобиль Range Rover установил рекорд

  • 1.10.2026, 15:01
  • 1,048
Первый электромобиль Range Rover установил рекорд
Фото: Land Rover

При этом сохранились внедорожные возможности модели.

Range Rover представил полностью электрическую версию Sport — новый внедорожник получил два электромотора, полный привод и самый быстрый крутящий момент среди всех моделей компании, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Суммарная мощность силовой установки составляет 542 л.с., а крутящий момент достигает 627 фунт-футов (850 Нм). До 60 миль в час (97 км/ч) автомобиль разгоняется за 4,3 секунды.

Запас хода достигает 608 км. В более реалистичном. Благодаря 800-вольтовой архитектуре батарею можно зарядить с 10 до 80% примерно за 22 минуты.

При этом электрический Range Rover Sport сохранил внедорожные возможности модели. Автомобиль способен преодолевать водные преграды глубиной более 89 см и подниматься по склонам с углом до 45 градусов.

Фото: Land Rover

«Более жесткая архитектура и низкий центр тяжести обеспечивают более точные реакции, большую маневренность и уверенность за рулем», — заявил директор по инженерным разработкам Range Rover Мэтт Беккер.

Фото: Land Rover

В Великобритании новинку уже можно заказать по цене от £109 810. Поставки начнутся в следующем году. В США модель появится только в версии 2028 модельного года.

Фото: Land Rover

«Range Rover Sport Electric сочетает комфорт на дороге с возможностями для бездорожья», — пишут авторы материала.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров