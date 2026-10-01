Россиянка приехала в Беларусь и захотела выучить наш язык
- 2.10.2026, 3:00
Белорусы дали ей несколько советов.
Россиянка kir.annushka попросила в Threads помощи в изучении нашего языка.
«За неделю в Беларуси поняла, что хочу выучить белорусский язык. Подскажите, есть ли какие-то классные самоучители/приложения?
Я немного понимаю, потому что большую часть детства проводила у бабушки в Могилевской области. Но хочется знать больше».
Белорусы рассказали, с чего стоит начать автору поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Начните со сказок.
— Мележ, «Людзі на балоце». Любые повести Быкова. Стихи Купалы и Коласа.
— Выучив белорусский, будете понимать польский, украинский и словацкий.
Также некоторые пользователи предложили онлайн—занятия по белорусскому языку.