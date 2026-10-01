закрыть
2 октября 2026, пятница, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянка приехала в Беларусь и захотела выучить наш язык

  • 2.10.2026, 3:00
Россиянка приехала в Беларусь и захотела выучить наш язык

Белорусы дали ей несколько советов.

Россиянка kir.annushka попросила в Threads помощи в изучении нашего языка.

«За неделю в Беларуси поняла, что хочу выучить белорусский язык. Подскажите, есть ли какие-то классные самоучители/приложения?

Я немного понимаю, потому что большую часть детства проводила у бабушки в Могилевской области. Но хочется знать больше».

Белорусы рассказали, с чего стоит начать автору поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Начните со сказок.

— Мележ, «Людзі на балоце». Любые повести Быкова. Стихи Купалы и Коласа.

— Выучив белорусский, будете понимать польский, украинский и словацкий.

Также некоторые пользователи предложили онлайн—занятия по белорусскому языку.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров