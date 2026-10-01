Что нужно Киеву для выживания? 2.10.2026, 2:06

Украина гораздо более стойкая, чем многие думают.

Украина сохраняет способность противостоять российским атакам, однако для этого Киеву необходима дальнейшая поддержка Запада. Речь идет о финансировании, оружии, усилении противовоздушной обороны и развитии собственного оборонного производства. Об этом пишет бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

С начала июля Россия резко увеличила количество ракетных и дроновых ударов по украинским городам. Основной целью все чаще становится Киев, однако атаки также затронули Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь и Стрый.

Москва рассчитывает таким образом нанести удар по украинской экономике и моральному состоянию общества. Однако Украина за годы войны научилась работать в условиях постоянных атак и сохраняет устойчивость.

«Украина большая, децентрализованная и значительно более стойкая, чем думают даже многие ее сторонники», — говорится в статье.

Теперь Киеву необходимо обеспечить достаточное финансирование. По оценке правительства, в 2027 году Украине потребуется около $52 млрд внешней помощи, тогда как гарантировано пока лишь $20 млрд.

Европа может увеличить поддержку за счет новых финансовых механизмов, совместного производства оружия и долгосрочных контрактов с украинскими оборонными предприятиями. Особое значение имеют украинские разработки в сфере дронов, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

Не менее важны дальнобойные вооружения. Они позволят Украине наносить удары по российским военным объектам, производственным предприятиям и логистике, снижая возможности Москвы для новых атак.

«Украинцы по-прежнему готовы бороться», — отмечается в статье. При необходимой поддержке Киев способен не только пережить предстоящую зиму, но и сохранить возможность наносить ответные удары.

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