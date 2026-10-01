Звезда «Одиссеи» выбрала баскетбольный титул вместо «Оскара» 2.10.2026, 1:29

Хэтэуэй родилась в Нью-Йорке и с детства болеет за «Никс».

Актриса Энн Хэтэуэй заявила, что предпочла бы новый чемпионский титул «Нью-Йорк Никс» второй статуэтке «Оскар». Об этом она рассказала в шоу «The Tonight Show» с Джимми Фэллоном, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Фэллон предложил Хэтэуэй выбрать между еще одним «Оскаром» и чемпионством любимой баскетбольной команды. Актриса после небольшой паузы выбрала «Никс».

«Я… Я… Ладно», — сказала Хэтэуэй, прежде чем остановиться на чемпионстве команды.

«Я действительно чувствую, как моя нервная система очень остро реагирует на этот вопрос», — добавила актриса.

Хэтэуэй родилась в Нью-Йорке и с детства болеет за «Никс». В шоу она также получила от команды именную майку защитника Оу Джи Ануноби. Подарок сопровождался корзиной вещей для ее будущего ребенка и открыткой с подписью баскетболиста.

Хэтэуэй в шутку называют талисманом «Никс». После премьеры фильма «Дьявол носит Prada 2», где ее героиня общается с игроком команды Карлом-Энтони Таунсом, клуб выдал серию из 13 побед подряд.

Сейчас актриса также претендует на очередную награду за роль в фильме «Одиссея». При этом, судя по ее ответу, победа любимой команды для нее имеет особое значение.

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