закрыть
2 октября 2026, пятница, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин предложил Китаю сотрудничество на месторождении меди в Сибири

  • 2.10.2026, 0:59
Путин предложил Китаю сотрудничество на месторождении меди в Сибири

Диктатор готов «поделиться» с Пекином крупнейшим месторождением меди России.

Китайские компании — одни из самых активных инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, заявил правитель РФ Владимир Путин. Они смогут войти в проект по разработке одного из крупнейших месторождений меди в Сибири, добавил он.

«И вот сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было положительным, в одном из крупнейших в России, да и в мире, месторождений меди, туда тоже могут зайти китайские инвесторы»,— сказал Путин на форуме «Валдай».

Удоканское месторождение в Забайкальском крае — крупнейшее по запасам меди в России. Ресурсы оцениваются в 26,7 млн тонн.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров