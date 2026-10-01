Путин предложил Китаю сотрудничество на месторождении меди в Сибири 2.10.2026, 0:59

Диктатор готов «поделиться» с Пекином крупнейшим месторождением меди России.

Китайские компании — одни из самых активных инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, заявил правитель РФ Владимир Путин. Они смогут войти в проект по разработке одного из крупнейших месторождений меди в Сибири, добавил он.

«И вот сейчас на правительственную комиссию будет вынесено решение, и дело идет к тому, чтобы решение было положительным, в одном из крупнейших в России, да и в мире, месторождений меди, туда тоже могут зайти китайские инвесторы»,— сказал Путин на форуме «Валдай».

Удоканское месторождение в Забайкальском крае — крупнейшее по запасам меди в России. Ресурсы оцениваются в 26,7 млн тонн.

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