Такого не было даже в 2022 году Тарас Березовец

2.10.2026, 7:06

РФ пересекла «красную линию».

Два российских ударных дрона в четверг, 1 октября, нанесли удары по опорной части Южного моста в Киеве. Судя по появившемуся в сети видео, первый БПЛА атаковал опору моста ближе к левому берегу Днепра. Затем россияне направили второй ударный дрон уже на сам мост: он попал в конструкцию, а обломки упали на проезжую часть.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил атаку и отметил, что пассажиры и машинист поезда метро, который в это время проезжал по мосту, не пострадали. В метрополитене объявили об ограничении движения поездов на «зеленой» ветке между станциями «Сырец» и «Выдубичи». Движение метро через Южный мост приостановили, а специалисты КП «Киевавтошляхмист» обследуют состояние сооружения после попаданий.

Этот удар по мосту через Днепр в Киеве – явный переход кремлевскими властями «красной линии». Ведь, напомню, таких ударов по нефронтовым городам не было даже в 2022 году.

Дело в том, что, во-первых, уничтожение мостов представляет проблему не только для защитников, но и для наступающих. Российский диктатор Владимир Путин, очевидно, в свое время запретил наносить удары по крупным мостам через Днепр, рассчитывая, что российская армия непременно воспользуется ими. И, как мы теперь знаем, в случае такого развития событий планы по взрыву мостов через Днепр в Киеве обсуждались (и тогда категорически против этого выступил главком Валерий Залужный).

Во-вторых, удары по мостам в крупных городах, по большому счету, не имели смысла до появления реактивных «Шахедов». Поразить крылатой или баллистической ракетой такой инфраструктурный объект, как мост, чрезвычайно сложно. Более того, даже в случае попадания мост устоит, ведь их строили с расчетом на единичные попадания. Мы помним, как долго и без серьезных последствий Силы обороны Украины наносили удары по Антоновскому мосту в Херсонской области.

Однако именно появление реактивных «Гераней-5» стало в вопросе ударов по мостам переломным моментом.

Что теперь? Теперь Путин будет ждать реакции Запада, ведь это его очередная провокация. При этом, к сожалению, реакции, которую мы рассчитываем увидеть от партнеров, очевидно, не будет. А это означает, что россияне будут пробовать новую тактику.

Скорее всего, Россия продолжит удары по одной точке – по опорам мостов, рассчитывая, что они станут непригодными для использования.

Тарас Березовец, unian.net

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