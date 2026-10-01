Z-империя не понимает суть Александр Адельфинский

2.10.2026, 5:57

Люди сопротивляются и будут сопротивляться.

Почти одновременно СМИ сообщают о публично заявленных угрозах ФСБ в адрес живущих за рубежом российских антифашистских, то есть антирашистских, прогрессивных деятелей и о предотвращении западными спецслужбами серии убийств таких известных и авторитетных политиков, как Гарри Каспаров.

При этом кремлевские z-террористы не понимают сути и пропускают массу важного. А дело как раз в том, что каратели от спецслужб, в общем-то, не придумали ровно ничего нового. Деструктивная террористическая роль ведомств под общей маркой «КГБ» особо не менялась ни при лютой сталинщине, ни при прочих кремлевских хозяевах, ненадолго разве что ослабнув при Горбачеве и Ельцине.

Нет смысла приводить и без того известные списки всех, на кого за рубежами СССР и РФ покушались и покушаются сегодня. Спецслужбисты – это, скажем так, исполнители, а ключевое непонимание вопроса идет от имперского руководства. Там судят по себе: погрязли в шизофрении то советской экспансии, то «русского мира», утонули в коррупции и развратили умы себе и системе в целом.

В Кремле веками осуществляется имперский отрицательный отбор: по безынициативности «низов», стремящихся в «верхи», по подхалимству, мздоимству, подлости и трусости. Там иная структура мышления. Там думают, будто акции устрашения, физическая ликвидация, удающиеся и провальные покушения изменят действительность в угоду террористической империи.

Там полагают, что международное преступление – незаконная военная агрессия России в Украине, геноцид украинского народа, похищение детей и многое другое из этого кровавого ряда – сойдет российским террористам с рук, «сгладится». Там считают, что если перестрелять диссидентов по всему миру и залить кровью окружающие страны, то у кремлевцев в захваченной их хунтой стране все сложится самым благополучным для них образом.

Но нет! Человеческая природа сложнее антиприроды кремлевской субстанции, всплывающей на поверхность империи. Страны и народы сопротивляются и будут сопротивляться, даже если негодяи-рашисты временно где-либо одержат верх. Пример тому – бывшие советские республики, по которым прессом прошлась большевистская диктатура, а до нее – имперская царская власть.

Люди сопротивляются и будут сопротивляться. Хоть открыто, хоть по-партизански. Пример тому – реально существующие в путинской империи партизанские силы, которые гнилой рашистский режим не уничтожит никогда. Что бы ни делал в стране рашизм, он своими действиями сам порождает свое свержение, к которому я и призываю, как и к военному поражению в любых его имперских войнах.

Суть непонятна карателям. Уехавшие и борющиеся испытали перед этим серьезнейшие душевные страдания, чувствуя ответственность за Россию, прошли и проходят через опасности, глубоко размышляли и размышляют, живут живыми душами, переживают за мир, Украину, собственную покинутую страну. Мы давным-давно переросли все боязни «акций устрашения»! Мы соблюдаем нужные правила безопасности, но готовы ко всему.

Уехавшие, как и оставшиеся сопротивляющиеся, – мы все осознанны и подвластны совсем иным, нежели имперские террористы, мотивам. Мы прошли через иной отбор, чем власти. За нами, оппозицией ли, диссидентами ли, как угодно, – все не заканчивается за нашими спинами и жизнями. Сопротивление будет вне зависимости от персон, и империю предстоит победить вне зависимости от покушений. Потому что Свобода, Равенство и Братство, Демократия, Гуманизм, Либерализм, Толерантность, Просвещение – это ИДЕИ. Их не перестреляет никто. Они будут воплощаться всегда.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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