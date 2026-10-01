Украина — потенциальный пятый газовый хаб для Европы 2.10.2026, 4:32

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Сейчас газ в страну поступает по четырем направлениям.

Украина быстро наращивает закупки американского сжиженного природного газа и может в будущем превратиться в крупный распределительный центр для поставок топлива в Центральную и Восточную Европу. Об этом говорится в анализе Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

После российских ударов по газовой инфраструктуре Украина потеряла в 2025 году до 60% мощностей внутренней добычи. В ответ «Нафтогаз» резко расширил импорт СПГ из США. Сейчас газ поступает по четырем направлениям — польский терминал в Свиноуйсьце, литовскую Клайпеду, плавучий терминал в Германии и греческую Ревитуссу.

В 2025 году Украина закупила около 456 млн кубометров американского СПГ. Только за первые три месяца 2026 года объем достиг 381 млн кубометров. Польская ORLEN ранее сообщала, что общие поставки американского газа в Украину в 2026 году могут приблизиться к 1 млрд кубометров.

При этом главным преимуществом Украины могут стать не только собственные потребности. На западе страны находятся крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища общей вместимостью более 30 млрд кубометров. Их расположение рядом с границей ЕС создает возможности для хранения и последующей отправки газа европейским потребителям.

«Украина теперь имеет возможность укрепить свои позиции как стратегический коммерческий партнер США», — пишут в Atlantic Council.

Этот потенциал связывают с развитием («Инициативы трех морей» https://charter97.org/ru/news/2026/4/28/682101/), которая объединяет страны между Балтийским, Адриатическим и Черным морями и развивает энергетические маршруты с севера на юг.

«Газ уже начал поступать в Украину и ее хранилища из США», — отмечают авторы. Дальнейшая поддержка Вашингтона может одновременно укрепить энергобезопасность Украины, расширить рынок для американского СПГ и помочь Европе сокращать зависимость от российских энергоресурсов.

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