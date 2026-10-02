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Россия ночью снова атаковала Южный мост в Киеве

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  • 2.10.2026, 7:37
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Россия ночью снова атаковала Южный мост в Киеве

Об ударе стало известно около пяти утра.

Ночью 2 октября Россия снова ударила по Южному мосту в Киеве. На место выехали экстренные службы.

Об этом сообщает Chartrer97.org со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Об ударе по мосту стало известно около 05:03. Последствия выясняют: данных о разрушении или пострадавших пока нет.

Обломки в Голосеевском районе

Несколькими минутами ранее в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. Взрывной волной повредило окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.

Первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты «Киевавтодормоста» критических повреждений не обнаружили. Автобусы №22 и 91 вернулись на привычные маршруты, а поезда «зеленой» линии по мосту временно не курсировали.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

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