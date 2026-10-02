Украинская баллистика позволит уничтожать бункеры и мосты в РФ 1 2.10.2026, 7:58

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В WSJ раскрыли подробности первого удара.

Новая баллистическая ракета FP-7 включает Украину в небольшую группу стран, способных производить такое оружие, и позволяет существенно расширить нанесение ударов по объектам на территории России.

Баллистическая ракета предоставляет Украине боеприпас с большей разрушительной силой, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые Вооруженные силы в основном применяют в войне против России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Запуск этой ракеты, о котором 1 октября сообщил президент Владимир Зеленский, стал еще одним свидетельством того, что оборонная промышленность Украины стала одной из самых современных в мире, говорится в публикации.

«Арсенал баллистических ракет дает Украине возможность уничтожать российские бункеры, мосты и здания, которым её многочисленный парк дронов вряд ли смог бы нанести существенный ущерб», — пишет WSJ.

Баллистические ракеты после запуска поднимаются очень высоко, часто выходя за пределы земной атмосферы. После этого они стремительно спускаются вниз с большой скоростью, что значительно затрудняет их сбивание. Кроме того, они, как правило, обладают большей взрывной мощностью, чем другие типы дронов или ракет, что можно было наблюдать во время применения Россией такого вооружения против украинской инфраструктуры, а также во время иранских ударов по странам Ближнего Востока.

Чиновник, осведомленный об этом вопросе, сообщил журналистам, что атака в четверг была направлена на цель на оккупированной территории Украины, однако подробностей не раскрыл.

В то же время, несмотря на значительный прогресс в развитии оборонной промышленности Украины, аналитики отмечают, что ограниченные возможности отечественной оборонной промышленности могут затруднить массовое производство таких ракет.

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