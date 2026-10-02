Мемуары Марка Шагала впервые выходят на белорусском языке 2.10.2026, 8:34

Марк Шагал. Над городом, 1918

фото: Третьяковская галерея

Книга появится в конце октября 2026 года.

Мемуары Марка Шагала — речь о первом варианте его автобиографии под названием «Свое» — впервые выходят в переводе на белорусский язык в издательстве «Мяне Няма». Об этом сообщает «Зеркало».

Марк и Белла Шагал. Нью-Йорк, 1944 год

Фото: www.tg-m.ru

«Гэта, бадай, самы амбіцыйны наш праект. І мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчыка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Дзякуем усім датычным!» — отметили в «Мяне Няма».

В оригинале мемуары были написаны по-русски (эта версия утрачена) и опубликованы на идиш в 1925 году в пяти номерах нью-йоркского ежемесячника «Di cukunft» («Будущее»). Основой для перевода на белорусский язык, выполненного Сергеем Шупой, послужила машинопись (80 страниц), хранящаяся в Институте еврейских исследований YIVO в Нью-Йорке — с некоторыми изменениями и дополнениями опубликованного в журнале варианта.

«Прогулка» Марка Шагала в Национальном художественном музее Беларуси, 2026 год

Фото: t.me/artchannel_nam

«Идишский вариант 1925 года сохраняет в себе аутентичный замысел Шагала», — отмечает переводчик в послесловии к изданию. Широко известный французский вариант — «Моя жизнь», изданная в переводе супруги художника Беллы Шагал в 1931 году, «предлагает публике более приемлемый и «безопасный» образ Шагала, убирает все, что могло бы произвести нежелательное впечатление». «Свое» — Шагал как он есть.

Заказать книгу можно на странице издательства. Выход запланирован на конец октября 2026 года.

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