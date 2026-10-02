Мемуары Марка Шагала впервые выходят на белорусском языке
- 2.10.2026, 8:34
Книга появится в конце октября 2026 года.
Мемуары Марка Шагала — речь о первом варианте его автобиографии под названием «Свое» — впервые выходят в переводе на белорусский язык в издательстве «Мяне Няма». Об этом сообщает «Зеркало».
«Гэта, бадай, самы амбіцыйны наш праект. І мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчыка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Дзякуем усім датычным!» — отметили в «Мяне Няма».
В оригинале мемуары были написаны по-русски (эта версия утрачена) и опубликованы на идиш в 1925 году в пяти номерах нью-йоркского ежемесячника «Di cukunft» («Будущее»). Основой для перевода на белорусский язык, выполненного Сергеем Шупой, послужила машинопись (80 страниц), хранящаяся в Институте еврейских исследований YIVO в Нью-Йорке — с некоторыми изменениями и дополнениями опубликованного в журнале варианта.
«Идишский вариант 1925 года сохраняет в себе аутентичный замысел Шагала», — отмечает переводчик в послесловии к изданию. Широко известный французский вариант — «Моя жизнь», изданная в переводе супруги художника Беллы Шагал в 1931 году, «предлагает публике более приемлемый и «безопасный» образ Шагала, убирает все, что могло бы произвести нежелательное впечатление». «Свое» — Шагал как он есть.
Заказать книгу можно на странице издательства. Выход запланирован на конец октября 2026 года.