Украина разбомбила НПЗ «Лукойла» возле Волгограда: видео прилета

Украина разбомбила НПЗ «Лукойла» возле Волгограда: видео прилета1
- 2.10.2026, 8:48
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Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
В ночь на 2 октября Силы обороны Украины атаковали стратегические объекты в Волгоградской области России.
По предварительной информации, в Волгограде под удары попали промышленные предприятия и нефтеперерабатывающий завод, сообщает Диалог.UA после мониторинга соцсетей.
Воздушную тревогу в Волгоградской области 2 октября объявили вскоре после полуночи. Примерно в 01:00 по московскому времени Росавиация временно запретила полеты самолетов в аэропорту Волгограда.
Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров признал, что ночью 2 октября украинские БпЛА атаковали объекты в регионе. Основными целями были промышленные предприятия в Волгограде.
Жители Волгограда рассказали о нескольких громких взрывах, в том числе в районе нефтеперерабатывающего завода. Волгоградский НПЗ принадлежит компании «Лукойл».
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. Он может ежегодно перерабатывать в нефтепродукты около 15 млн тонн сырой нефти. Волгоградский НПЗ снабжает топливом и горюче-смазочными материалами армию РФ, поэтому является законной целью для ВСУ. В 2026 году ВСУ неоднократно наносили удары по этому предприятию.