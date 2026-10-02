Лукашенко боится «заговора Вольфовича»? 2 2.10.2026, 8:59

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Система сдержек и противовесов в силовых структурах окончательно нарушена.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о назначении Павла Муравейко на должность заместителя главы администрации Лукашенко.

— Я не поверил своим глазам, когда увидел новость о том, что начальник Генштаба Павел Муравейко назначен заместителем главы администрации Лукашенко, — говорит Чалый в программе на «Белсат». — Когда Крутой объявлял о назначении, он отметил, что Муравейко займет «вакантную должность». Но почему она была вакантной?

У Лукашенко традиционно было четыре заместителя главы администрации по основным направлениям: правовое — сейчас за него отвечает Чуприс, идеологическое — Перцев, общие вопросы — Петкевич и было экономическое направление. После того, как Егоров ушел в Нацбанк, именно эта должность оставалась вакантной. Но назначить начальника Генштаба на экономическое направление? Очевидно, что такого быть не может.

Лукашенко с самого начала начинает оправдываться за это назначение. Говорит, мол, будет много желающих спекулировать на эту тему: что Лукашенко якобы поддался силовикам, раз назначает в администрацию начальника Генштаба. Это такое превентивное оправдание. Напомню, наша первая программа (речь о программе с Чалым на «Белсате» — ред.) была о том, что Вольфович фактически незаметно подмял под себя все силовые структуры. Система сдержек и противовесов там окончательно нарушена.

Потом Лукашенко начинает объяснять, зачем ему Муравейко. Говорит: «Мне как главнокомандующему Вооруженными силами очень важно, если хотите, иметь несколько альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых структурах. И вы подходите, с моей точки зрения, на эту роль. Дело даже не в том, что вы были доверенным лицом президента». Но как в одной голове умещаются «альтернативная точка зрения» и человек, который был его доверенным лицом на «выборах» 2025 года?

А следующий пассаж я вообще не понял. Лукашенко говорит: «Если кто-то скажет, что Муравейко чуть ли не родной брат «президента», тот ошибается, потому что до назначения начальником Генштаба я его практически не знал». И отмечает, что у него, мол, вообще нет подхода «свой — чужой».

Как он это объясняет? Говорит: «Все, кто сидит за этим столом, не чужие мне люди». Это же практически классика российского императора Павла I: в России что-то значит только тот, с кем я говорю, и только до тех пор, пока я с ним говорю. Здесь та же логика: ты свой до тех пор, пока сидишь за этим столом.

Продолжая оправдываться за назначение, он отмечает, что решение принял сам, ему в этом никто не подсказывал. Думаю, что поручение было из разряда: срочно найдите мне кого-то, кто уравновесит Вольфовича.

Лукашенко отдельно отметил, что поручил Вольфовичу переговорить с Муравейко перед назначением и знает, что Вольфович уже довел до него все его замыслы. И снова повторил: альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне — это мне нужно. Думаю, это такой изощренный способ унизить Вольфовича.

Фактически он поручил Вольфовичу поручить Муравейко следить за ним. Тем самым у него автоматически становится меньше возможностей для каких-либо возражений, не говоря уже о том, чтобы что-то саботировать или открыто не соглашаться. Вот так хитренько все устроено.

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