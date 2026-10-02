Операция «Вивальди» может сломать российский план наступления на Славянск 1 2.10.2026, 9:32

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Об этом уже открыто говорят даже российские «военкоры».

Украинская операция «Вивальди» у Лимана может осложнить российское наступление на Славянск. Об этом уже открыто говорят даже российские военные блоггеры.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW со ссылкой на блоггеров РФ пишет, что в России есть опасения, что «Вивальди» на Лиманском направлении помешает штурму Славянска с востока.

Фото: русское наступление на Славянск может усложниться

В ISW объясняют: операция не только сорвала планы россиян широко окружить Крепостной пояс со стороны Лимана и Доброполья, но может осложнить наступление на северные города этого пояса.

Блогер, связанный с Кремлем, 30 сентября оценил, что ситуация для российских войск ухудшается не только у Лимана, но и на Славянском направлении. По его словам, украинские силы закрепились у Дибровы и Озерного. Теперь они пытаются перейти реку Северский Донец и атаковать позиции россиян у Пискуновки и Кривой Луки с севера.

Фото: в ISW сообщили, что "Вивальди" может сорвать планы Кремля (скриншот understandingwar.org)

Еще одна проблема для РФ - канал Северский Донец - Донбасс. Блогер рассказал, что за ним ситуация тоже ухудшается: ВСУ контратакуют возле Юрковки, Малиновки и Тихоновки. Россиянам сложно укреплять свои позиции из-за трудностей с переправой через канал.

Также российские источники пишут о контратаках украинцев у Рай-Александровки. По их данным, ВСУ не дают россиянам выйти до Николаевки.

Так же считает украинский военный обозреватель Константин Машовец. Он сообщал об этом 28 и 29 сентября.

«Ликвидация российского выступа в районе Лимана во время операции «Вивальди» предположительно усложнит российские наступательные усилия по направлению к Славянску с востока», - говорится в отчете ISW.

Новая позиция на Славянском направлении

Отдельно 1 октября украинский военный заявил, что ВСУ завершают формировать позицию на Славянском направлении. По его словам, она может стать основой для предстоящей крупной операции.

В ISW отмечают, что неизвестно, где именно создают эту позицию. Также неясно, связана ли она с опасениями россиян, о которых пишут блоггеры.

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