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Белорусы с 1 октября могут заказывать дрова онлайн

  • 2.10.2026, 9:24
Белорусы с 1 октября могут заказывать дрова онлайн

Минлесхоз опубликовал видеоинструкцию, как это сделать.

С 1 октября в полноценном режиме заработал сервис онлайн-заказа дров, сообщает Минлесхоз.

Заказать дрова теперь можно не выходя из дома и оплатить их через ЕРИП, отметили в министерстве.

В видеоинструкции, опубликованной Минлесхозом, поясняется, что дрова можно заказать через телеграм-бот DROVA_BY или на сайте drova.belgosles.by.

Еще один вариант — отсканировать QR-код на одном из стендов Минлесхоза, он приведет на сайт — и дальше уже заполнять заявку.

В министерстве рассказали, что пока сервис работал в тестовом режиме, от граждан поступило более 900 заявок на дрова. Самыми активными были жители Минщины и Гомельщины.

Впрочем, для тех, кто предпочитает для заказа дров по старинке обращаться в лесничество, такую возможность тоже оставили.

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