Белорусы с 1 октября могут заказывать дрова онлайн
- 2.10.2026, 9:24
Минлесхоз опубликовал видеоинструкцию, как это сделать.
С 1 октября в полноценном режиме заработал сервис онлайн-заказа дров, сообщает Минлесхоз.
Заказать дрова теперь можно не выходя из дома и оплатить их через ЕРИП, отметили в министерстве.
В видеоинструкции, опубликованной Минлесхозом, поясняется, что дрова можно заказать через телеграм-бот DROVA_BY или на сайте drova.belgosles.by.
Еще один вариант — отсканировать QR-код на одном из стендов Минлесхоза, он приведет на сайт — и дальше уже заполнять заявку.
В министерстве рассказали, что пока сервис работал в тестовом режиме, от граждан поступило более 900 заявок на дрова. Самыми активными были жители Минщины и Гомельщины.
Впрочем, для тех, кто предпочитает для заказа дров по старинке обращаться в лесничество, такую возможность тоже оставили.