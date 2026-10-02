Украина ударила по России, чтобы помешать экспорту российской нефти Urals
- 2.10.2026, 9:21
Атаки по стратегическим объектам в Самарской области идут второй день подряд.
В ночь на пятницу, 2 октября, украинские БпЛА атаковали стратегические объекты в Самарской области России. По предварительной информации, в результате украинского удара начался пожар на Линейной производственно-диспетчерской станции в Самаре, пишет Диалог.UA, проведя мониторинг соцсетей.
Силы обороны Украины второй день подряд (наносят удары по стратегическим объектам в Самарской области России). Оперативный штаб региона днем 1 октября сообщил, что российская ПВО в небе над Самарой якобы сбила несколько украинских БпЛА.
В ночь на 2 октября украинские БпЛА продолжили налеты. По предварительной информации, одной из целей украинских БпЛА стала ЛПДС Линейная производственно-диспетчерская станция в Самаре, состоящая из двух нефтеперекачивающих станций и станции смешивания нефти. Общая емкость резервуаров составляет более 1,6 млн кубометров нефти. ЛПДС «Самара» является ключевым объектом трубопроводного транзита нефти в России. Там смешивают нефть, получая сорт Urals, который Россия продает за границу, а деньги, полученные от этого, тратит на продолжение войны против Украины. В связи с этим любая российская ЛПДС является законной целью для ВСУ.