Самая массовая сдача в плен: российские военные рассказали о голоде и истощении
- 2.10.2026, 8:28
- 4,584
Новые свидетельства военных РФ, взятых в плен во время операции «Вивальди».
Более 250 российских военнослужащих, среди которых десятки офицеров, попали в плен в ходе трех этапов операции «Вивальди» на Лиманском направлении. Пленники рассказали о голоде, истощении, отсутствии эвакуации раненых и управленческом хаосе в российских подразделениях, из-за которого военные все чаще оказываются в ситуации, когда не могут выполнять приказы командования.
Об этом сообщил Третий армейский корпус. Военные обнародовали видео массовой сдачи оккупантов в плен и их разговоров с командиром корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.
Российские военные рассказали о голоде и истощении
На обнародованных кадрах пленные россияне рассказывают, что из-за отсутствия провизии на позициях были вынуждены есть крапиву и кору, а также охотиться на диких животных. С водой ситуация, по их словам, была настолько сложной, что для утоления жажды они собирали дождевую воду, а порой пили даже собственную мочу.
Пленные россияне рассказывают, что из-за отсутствия провизии им приходилось есть крапиву и кору.
Один из российских офицеров во время разговора с Билецким подтвердил, что личный состав массово гибнет от голода и истощения.
По словам пленных, раненых российских военных не эвакуируют с позиций. Поэтому единственным шансом выжить для них остается самостоятельно доползти до точки эвакуации.
Российские командиры теряют контроль
Еще одной причиной массовой сдачи в плен в Третьем армейском корпусе называют управленческий хаос в российских штабах. По словам украинских военных, под давлением «Тройки» российские подразделения начали терять контроль над ситуацией на поле боя.
В частности, в плен все чаще попадают не только пехотинцы, но и военнослужащие, выполняющие специализированные задачи.
«Сейчас в нескольких российских полках начался развал. Именно поэтому в плен попадает даже не пехота, а пилоты БПЛА, минометчики, специалисты РЭБ. Мы пехоту в окопах встречаем реже, чем специалистов», – заявил Билецкий.
По его словам, это свидетельствует о проблемах не только на уровне отдельных позиций, но и в системе управления российскими подразделениями.
«Плен – лучшее, что могло с вами случиться»
Пленные российские офицеры также рассказали, что примерно восемь месяцев назад ситуация на этом направлении резко изменилась. По их словам, продвижение российских войск остановилось после обострения противостояния с Третьим армейским корпусом, а выполнять приказы командования стало все сложнее.
В то же время российские военные, по словам украинской стороны, оказались между угрозами собственного командования и фактической потерей возможности нормально обеспечивать свои подразделения.
Обращаясь к пленным, Билецкий заявил, что сдача в плен в их ситуации – единственный шанс сохранить жизнь.
«Плен – лучшее, что могло с вами случиться, потому что в ближайшее время ваши военные окажутся в еще большем аду», – сказал командир корпуса.
За три сезона операции «Вивальди» Третий армейский корпус под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого освободил 176 км² на Лиманском направлении, уничтожил более 5 тысяч врагов и взял в плен 250 российских военнослужащих.