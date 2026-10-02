Протесты школьников во Франции: в Париже облили бензином директора школы 1 2.10.2026, 8:53

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К школьникам присоединились и студенты вузов.

Протесты школьников во Франции переросли в преступные акции и охватывают все больше французских городов, пишет Би-би-си. В четверг в Париже нападавшие облили бензином директора одной из школ и устроили пожары как минимум в двух учебных заведениях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц в мэрии.

Полиция Марселя сообщила, что в четверг утром сотни молодых людей окружили пожарную машину, прибывшую тушить огонь в лицее Сент-Экзюпери. Они вынудили пожарных покинуть машину, после чего подожгли ее.

В другом марсельском лицее (имени Виктора Гюго), по данным прокуратуры, директор подвергся нападению и получил травмы.

Холл школы во французском городе Нант на западе Франции полностью уничтожен пожаром, сообщают местные власти.

Уличные беспорядки. 30 сентября 2026 года, Франция. Фото: Reuters

В Лилле на севере страны учащиеся в четверг сооружали импровизированные баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их.

В Страсбурге пожарные приехали на вызов после того, как возле одной из школ подожгли мусорные контейнеры. В Дижоне полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ.

Общенациональные протесты школьников начались на прошлой неделе. Эпицентром стал столичный регион Иль-де-Франс.

Школьники вышли протестовать против нехватки учителей, переполненных классов, плохого состояния школьных зданий и большой загруженности учащихся.

Уличные беспорядки. 30 сентября 2026 года, Франция. Фото: Reuters

Однако то, что начиналось как молодежные демонстрации, переросло в вандализм и ожесточенные столкновения с полицией, заявляют французские власти и обещают жестко пресекать агрессию.

Учащиеся, в свою очередь, обвиняют полицию в применении насилия. Один из протестующих получил травму головы, которую прокуратура связала с применением полицией резиновых пуль.

В последние несколько дней к школьникам присоединились и студенты вузов.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в интервью прессе, что на данный момент задержаны 440 человек, 76 протестующих и 48 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Большинство задержанных — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что задержано около тысячи человек, но, судя по всему, большинство из них были вскоре отпущены.

По данным Министерства образования Франции, протесты или связанные с ними сбои в работе затронули более 400 школ по всей стране.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре заявил, что некоторые требования учащихся вполне обоснованны, однако его беспокоит насилие, сопровождающее протесты.

По его словам, один молодой человек повредил кисть во время запуска пиротехнического устройства.

В среду возле одной из школ в Туре учащийся получил серьезную травму глаза.

В минувший вторник протесты школьников совпали с демонстрациями работников государственного сектора, в том числе учителей и пожарных, выступивших против планируемого сокращения бюджетных расходов во Франции.

В четверг днем канцелярия премьер-министра Себастьена Лекорню провела экстренное совещание. О принятых в его ходе решениях пока не сообщается.

По информации некоторых источников, власти не исключают, что имеют дело не со спонтанными проявлениями законного недовольства, а с хорошо скоординированным протестным движением.

Однако официальных заявлений на этот счет пока не делалось.

Между тем министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что в некоторых районах провокаторы перемещаются от одной школы к другой, пытаясь спровоцировать беспорядки.

Министр образования Эдуар Жеффре призвал школы переходить на дистанционное обучение, если протестующие блокируют здания.

«Насилие не лишит наших учащихся их фундаментального права на образование», — написал он в X.

Правительство признало, что проблемы во французских лицеях существуют и требуют решения, но решительно осудило насилие, сопровождающее протестные акции.

Акция протеста. 30 сентября 2026 года, Франция

Фото: Reuters

Председатель студенческого профсоюза USL Рияд Рани обвинил французское правительство в «репрессиях», а полицию — в чрезмерном применении силы.

Отвечая на вопросы о действиях полиции, которые подверглись критике со стороны некоторых политиков, министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что правоохранительные органы действовали «строго соразмерно ситуации».

Лидеры USL призвали провести 6 октября масштабную общенациональную акцию протеста.

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