Белорусская писательница получила престижную немецкую премию 2.10.2026, 9:35

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Ольга Гапеева

Фото: bellit.info

За книгу «Словарь кочевника».

Белорусская писательница Ольга Гапеева стала лауреаткой премии братьев Гримм по литературе города Ханау за 2026 год. Об этом сообщается на официальном городском сайте.

Гапеева удостоена награды за книгу «Словарь кочевника». Из строительных блоков различных языков белоруска возводит «дом из языка», стоящий на фундаменте Европы, осознающей свои возможности и упущения, — так охарактеризовало ее творчество жюри. Своим «Словарем кочевника» она показывает, как язык может способствовать критическому мышлению и одновременно стать мощным убежищем. При этом автор предстает внимательным наблюдателем современных условий, критиком непреходящих злоупотреблений и пустых языковых формул, а также стойким и чутким сторонником иного, лучшего сосуществования.

Церемония награждения состоится 16 ноября 2026 года. Призовой фонд премии составляет 10 000 евро.

Ольга Гапеева родилась в 1982 году в Минске. С 2020 года живет в Австрии и Германии. В 2021-м ее книга «Адна шкарпэтка і іншыя гісторыі» получила премию имени Тетки, став лучшим отечественным изданием для детей. В следующем году ее книга «Самота, што жыла ў пакоі насупраць» заняла второе место на литературной премии имени Гедройца.

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