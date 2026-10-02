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Шарангович первым из белорусов набрал очки в новом сезоне НХЛ

  • 2.10.2026, 10:10
Шарангович первым из белорусов набрал очки в новом сезоне НХЛ
Егор Шарангович

Форвард «Калгари» отдал голевую передачу в матче против «Сиэтла».

Егор Шарангович первым из белорусских хоккеистов отметился результативным действием в новом сезоне НХЛ. Форвард «Калгари» отдал голевую передачу уже в стартовом матче регулярного чемпионата против «Сиэтла», пишет Onlíner.

На 57-й минуте Шарангович поборолся за шайбу у борта и отдал передачу на Дилана Строума. Тот бросил со средней дистанции прямо в дальний верхний угол.

Увы, команда проиграла «Сиэтлу» со счетом 1:6. Следующий матч «Калгари» сыграет 4 октября в гостях против «Ванкувера».

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