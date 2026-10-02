Операция «Вивальди» изменила картину на фронте 2.10.2026, 10:42

2,066

Россия за полгода потеряла почти вдвое больше территорий, чем захватила.

В период с марта по сентябрь 2026 года российские войска утратили контроль над территорией площадью почти 300 квадратных километров, в том числе в ходе операции «Вивальди» было освобождено не менее 147 квадратных километров. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, оценивая успехи Сил обороны и потери россиян на фронте.

Так, по данным ISW, в сентябре 2026 года российские войска захватили 175,54 кв. км, но утратили контроль над 256,35 кв. км территории Украины, что привело к чистым потерям в размере 80,81 кв. км (потери 2,69 кв. км в сутки).

Показатели изменений территории для российских войск в сентябре также оказались отрицательными: россияне захватили или проникли на территорию площадью 143,2 кв. км, но потеряли 318,38 кв. км, что дало чистый убыток в 175,18 кв. км.

При этом аналитики отмечают, что статистика за сентябрь включает освобождение Украиной не менее 147 кв. км в районе Лимана, хотя сама операция «Вивальди» проводилась украинскими силами в течение предшествующих месяцев.

В результате с марта 2026 года российские войска потеряли в общей сложности 293,59 кв. км (чистый показатель по всему фронту), а получили контроль лишь над 174,44 кв. км.

При этом в сентябре российские войска войска потеряли 46 320 человек; это третий месяц подряд, когда потери превышают 40 000 человек, и самый высокий показатель ежемесячных потерь России за 2026 год на текущий момент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com