Массажист, снимавший клиенток в Минске, рассказал свою версию событий

Массажист, снимавший клиенток в Минске, рассказал свою версию событий13
- 2.10.2026, 11:23
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История получила большой резонанс в соцсетях.
Массажист, на сеансе у которого минчанка заметила телефон с включенной видеозаписью, утверждает, что делал это для своей защиты. Такой комментарий он дал телеканалу ОНТ, передает «Еврорадио».
Мужчина заявляет, что в соцсетях о нем распространяют ложные сведения: «Знаете, я иногда или записываю, или снимаю, чтобы вопросов не было моральных, нравственных. И просто поставил абы-как камеру, ну, глупо, не предупредил просто ее, просто забыл я об этом».
Массажист заявил, что обычно предупреждает клиенток о включенной камере. «У меня такая защита моя, понимаете, не извращенец, да. Камера была направлена строго в пол, строго в стол».
Мужчина заявил, что клиентка появилась на снимках, так как зашла в поле зрения камеры. Далее состоялся такой диалог:
— Ну понятно, но вы ведь тоже так телефон поставили…
— Ничего не удаляя, я отдал милиции телефон, и вот они потом пропишут, нашли ли что-нибудь. Там ничего не было, это ложь.
О массажисте, который снимал обнаженных клиенток, рассказала в соцсетях Наталья Чайковская. Минчанка сообщила, что нашла в памяти телефона не только свои снимки, но и других женщин. Она написала заявление в милицию, которая сейчас занимается проверкой.
История получила большой резонанс в соцсетях.