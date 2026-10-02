Раскрыто имя возможного организатора атаки в аэропорту Лейпцига 6 2.10.2026, 16:25

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Коллаж: The Telegraph

Им оказался российский «байкер-шпион».

Совместное расследование The Telegraph и Welt am Sonntag выявило предполагаемого организатора сорванной атаки на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии. По данным журналистов, к подготовке операции может быть причастен россиянин Олег Левушкин, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В сентябре дрон с 1,8 кг взрывчатки Semtex врезался в крыло украинского транспортного самолета Ан-124, однако заряд не сработал. Следствие считает, что операция была частью более широкой кампании российских диверсий в Европе.

По данным немецких, литовских и польских спецслужб, Левушкин прибыл в Германию через Турцию, арендовал автомобиль и занимался подготовкой атаки. В расследовании говорится, что Олег Левушкин публиковал фотографии мотопоездок, в том числе в Крым и на венгерско-сербскую границу.

Непосредственным исполнителем, предположительно, был белорус Андрей Каршаков. Его ДНК обнаружили на оборудовании, использовавшемся при операции.

Российские спецслужбы используют «одноразовых агентов» вроде Каршакова для выполнения отдельных заданий, после чего связь с ними обрывают.

Следователи обнаружили сходство использованного устройства с взрывными устройствами, которые фигурировали в других диверсиях в Польше, Литве и Германии. Авторы расследования связывают эту деятельность с подразделениями ГРУ 29155 и 52659.

По версии немецких властей, целью подобных операций может быть запугивание европейских стран и подрыв поддержки Украины. НАТО также говорит об усилении гибридных атак.

Российское посольство отвергло обвинения в причастности Москвы к произошедшему.

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