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Кремлевская логика ударила по самому Путину

  • Аббас Галлямов
  • 2.10.2026, 11:09
  • 4,180
Кремлевская логика ударила по самому Путину
Аббас Галлямов

Москва сама признала право Украины бить в ответ.

Путин сказал, что в случае нападения Европы на Россию последняя применит ядерное оружие. Объяснение простое — в Европе 300 млн населения, а в России в два раза меньше:

«Именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств… Мы понимаем, что перед нами будет противник в два раза больше нас. Это крупный экономический потенциал, крупный военный потенциал».

То есть, согласно логике российского президента, защищаясь от большого, маленький имеет право использовать все имеющиеся у него силы и средства. Так Украина ровно это и делает! Чего же тогда Путин постоянно жалуется на «террористические методы киевского режима»?

Аббас Галлямов, Telegram

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